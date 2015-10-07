Приложение Criminall Intent предназначено для хранения информации об "офисных преступлениях" : грязной посуде, оставленной в раковине, пустом лотке от принтера после печати документов и т.д.Оно состоит из списка преступлений и детального описания каждого из них. Пользователь создает запись о преступлении с заголовком, датой, фотографией. Также можно выбрать подозреваемого в списке контактов и отправить жалобу по электронной почте, опубликовать ее в Twitter, Facebook или другом приложении. Сообщив о преступлении, пользователь освобождается от негатива и может сосредоточится на текущей задаче.