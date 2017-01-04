Real Agent

Добавлена
7 лет назад
190 просмотров
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Приложение помогает находить нужную недвижимость недалеко от местоположения клиента, а так же является удобным средством для общения с персональным агентом по недвижимости.  

Моя роль в разработке этого предложения - создание чата.

Ссылка в itunes: https://itunes.apple.com/ua/app/real-agent/id1017291178?l=ru&mt=8 