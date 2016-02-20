Программа позволяет отправлять любой текст в PUSH уведомления (уведомления в статусной строке и "шторке"). Помимо отправки текста из самой программы, можно отправлять любой выделенный текст. Для этого, нажимается кнопка Share и в выпадающем меню выбирается приложение ShareNotify.

Заданное количество уведомлений или заметок сохраняются в общем списке;

Список дел с возможностью отметки уже сделанного;

Заметки можно сохранить навсегда;

Поиск по заголовку или по содержимому заметок.

Приложение может автоматически включать Bluetooth перед отправкой сообщения в уведомления и автоматически отключать, когда уведомления убираются. В первую очередь, данная опция сделана для устройств принимающих уведомления от мобильного телефона, планшета и других устройств. К примеру, для отправки текста на умные часы.

По умолчанию, в заголовке отображается название программы и дата со временем отправки. Название и тип отображения даты и времени можно изменить или отключить.