ShareNotify

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9 лет назад
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Программа позволяет отправлять любой текст в PUSH уведомления (уведомления в статусной строке и "шторке"). Помимо отправки текста из самой программы, можно отправлять любой выделенный текст. Для этого, нажимается кнопка Share и в выпадающем меню выбирается приложение ShareNotify.

  • Заданное количество уведомлений или заметок сохраняются в общем списке;
  • Список дел с возможностью отметки уже сделанного;
  • Заметки можно сохранить навсегда;
  • Поиск по заголовку или по содержимому заметок.
Приложение может автоматически включать Bluetooth перед отправкой сообщения в уведомления и автоматически отключать, когда уведомления убираются. В первую очередь, данная опция сделана для устройств принимающих уведомления от мобильного телефона, планшета и других устройств. К примеру, для отправки текста на умные часы.

По умолчанию, в заголовке отображается название программы и дата со временем отправки. Название и тип отображения даты и времени можно изменить или отключить.