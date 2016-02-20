Программа позволяет отправлять любой текст в PUSH уведомления (уведомления в статусной строке и "шторке"). Помимо отправки текста из самой программы, можно отправлять любой выделенный текст. Для этого, нажимается кнопка Share и в выпадающем меню выбирается приложение ShareNotify.
- Заданное количество уведомлений или заметок сохраняются в общем списке;
- Список дел с возможностью отметки уже сделанного;
- Заметки можно сохранить навсегда;
- Поиск по заголовку или по содержимому заметок.
По умолчанию, в заголовке отображается название программы и дата со временем отправки. Название и тип отображения даты и времени можно изменить или отключить.