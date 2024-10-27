Теллеграм-бот для салона красоты "ZIS IS BROVI"

ZIS IS BROVI – это Telegram-бот, созданный для упрощения процесса заказа услуг по татуажу. Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая татуаж бровей, губ и глаз, а также лазерное удаление старого татуажа и татуировок. Бот обеспечивает удобный интерфейс для пользователей, позволяя им легко оформлять заказы и оставлять отзывы.

Ключевые функции:

Удобный выбор услуг: Пользователи могут просматривать доступные услуги и их стоимость в интерактивном меню.

Оформление заказа: Возможность оставить заказ с указанием имени и номера телефона, а также связаться через WhatsApp.

Отзывы и история заказов: Клиенты могут оставлять отзывы о полученных услугах и просматривать историю своих заказов.

Портфолио работ: Доступ к галерее с примерами выполненных работ.

Социальные сети: Прямые ссылки на наши социальные сети для более тесного общения с клиентами.

Технологии:

Бот разработан с использованием библиотеки Telebot для Python, что обеспечивает стабильную работу и простоту интеграции с Telegram. Реализованы функции обработки команд, регистрации пользователей и отправки уведомлений администратору.

Преимущества:

Удобство и простота в использовании.

Быстрая связь с клиентами.

Возможность получения обратной связи для улучшения качества услуг.

Контакты:

Если вы хотите узнать больше о проекте или сотрудничестве, пожалуйста, свяжитесь со мной через платформу Weblancer.



(@zis_is_brovi_bot)