Теллеграм-бот для салона красоты "ZIS IS BROVI"

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6 месяцев назад
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ZIS IS BROVI – это Telegram-бот, созданный для упрощения процесса заказа услуг по татуажу. Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая татуаж бровей, губ и глаз, а также лазерное удаление старого татуажа и татуировок. Бот обеспечивает удобный интерфейс для пользователей, позволяя им легко оформлять заказы и оставлять отзывы.

Ключевые функции:

  • Удобный выбор услуг: Пользователи могут просматривать доступные услуги и их стоимость в интерактивном меню.

  • Оформление заказа: Возможность оставить заказ с указанием имени и номера телефона, а также связаться через WhatsApp.

  • Отзывы и история заказов: Клиенты могут оставлять отзывы о полученных услугах и просматривать историю своих заказов.

  • Портфолио работ: Доступ к галерее с примерами выполненных работ.

  • Социальные сети: Прямые ссылки на наши социальные сети для более тесного общения с клиентами.

Технологии:
Бот разработан с использованием библиотеки Telebot для Python, что обеспечивает стабильную работу и простоту интеграции с Telegram. Реализованы функции обработки команд, регистрации пользователей и отправки уведомлений администратору.

Преимущества:

  • Удобство и простота в использовании.

  • Быстрая связь с клиентами.

  • Возможность получения обратной связи для улучшения качества услуг.

Контакты:
Если вы хотите узнать больше о проекте или сотрудничестве, пожалуйста, свяжитесь со мной через платформу Weblancer.


(@zis_is_brovi_bot)