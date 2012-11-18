West — promo

Промо-приложение привязанное к выходу новой марки сигарет West.

Установлено на iPad'ы в промо-киосках в торговых центрах крупных городов России. Покупателю предлагается заполнить анкету, ответив на несколько вопросов и подтвертидть правильность ответов своей росписью.

— Экспорт данных в формате xls через iTunes (iTunes file sharing)

— Скрытый раздел настроек с доступом через пароль