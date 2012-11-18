West — promo

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Промо-приложение привязанное к выходу новой марки сигарет West.
Установлено на iPad'ы в промо-киосках в торговых центрах крупных городов России. Покупателю предлагается заполнить анкету, ответив на несколько вопросов и подтвертидть правильность ответов своей росписью.
— Экспорт данных в формате xls через iTunes (iTunes file sharing)
— Скрытый раздел настроек с доступом через пароль