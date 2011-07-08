Zeiten Andern Dich
Мобильные приложения
Добавлена203 просмотра
12 лет назад
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Промо к немецкому фильму про репера. основная функция - запись пользовательского репа на микрофон для участия в конкурсе. Воспроизводит бит, записывает голос на микрофон, микширует и дает возможность прослушать, удалить, перезаписать и загрузить на сайт конкурса.