Zeiten Andern Dich

Промо к немецкому фильму про репера. основная функция - запись пользовательского репа на микрофон для участия в конкурсе. Воспроизводит бит, записывает голос на микрофон, микширует и дает возможность прослушать, удалить, перезаписать и загрузить на сайт конкурса.