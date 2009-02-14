Триколор TV - музыка для канала.
Музыка и Звуки
Добавлена220 просмотров
15 лет назад
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http://www.master-music.ru/DM/Tricolor_TV/UPLIFE.mp3
Музыка для ЗАО «Национальная Спутниковая Компания».
Написана для использования в рекламных роликах информационного канала компании "Триколор ТВ".
Задачи:
1. Написание музыки