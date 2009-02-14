Триколор TV - музыка для канала.

Музыка и Звуки
Добавлена
15 лет назад
220 просмотров
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http://www.master-music.ru/DM/Tricolor_TV/UPLIFE.mp3

Музыка для ЗАО «Национальная Спутниковая Компания».

Написана для использования в рекламных роликах информационного канала компании "Триколор ТВ".

Задачи:

1. Написание музыки