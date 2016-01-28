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Тип сайта: Сайт-портал
Ссылка: http://fondnatasha.com/
Описание: Благотворительный фонд “Наташа” — это ассоциация людей, болеющих тяжелыми прогрессирующими заболеваниями легочной системы с показанием к трансплантации легких.
Вид работы: Администрирование сайта, ежедневное обновление контента сайта, развитие и продвижение сайта
Срок сдачи: 2015 год. Обслуживание ведется ежедневно по настоящее время