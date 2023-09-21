Cтворення сайтів та обробка уже існуючих

Я є професійним веб-розробником із 3-річним досвідом у створенні якісних та ефективних веб-сайтів. Моя робота включає в себе як створення нових веб-проектів "з нуля", так і оптимізацію та модифікацію вже існуючих веб-сайтів. Моя мета - надавати клієнтам високоякісні рішення, які відповідають їх потребам і досягають поставлених цілей.

Проектування та розробка веб-сайтів, які відображають унікальність та віддзеркалюють бренд клієнта.

Використання сучасних технологій та фреймворків для створення швидких та масштабованих сайтів.

Розробка інтерактивних інтерфейсів, які забезпечують приємний користувацький досвід.

Інтеграція різних функціональних можливостей, таких як системи оплати, реєстрація користувачів, електронна комерція та інше.

Аналіз та оцінка існуючих веб-сайтів з метою визначення проблем та слабких місць.

Впровадження виправлень та оновлень для покращення продуктивності та безпеки сайту.

Оптимізація швидкості завантаження та зменшення часу відгуку сервера.

Розробка резервних копій та забезпечення надійності сайту.