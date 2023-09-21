Cтворення сайтів та обробка уже існуючих

Наполнение сайтов
Добавлена
3 месяца назад
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Я є професійним веб-розробником із 3-річним досвідом у створенні якісних та ефективних веб-сайтів. Моя робота включає в себе як створення нових веб-проектів "з нуля", так і оптимізацію та модифікацію вже існуючих веб-сайтів. Моя мета - надавати клієнтам високоякісні рішення, які відповідають їх потребам і досягають поставлених цілей.

  • Проектування та розробка веб-сайтів, які відображають унікальність та віддзеркалюють бренд клієнта.

  • Використання сучасних технологій та фреймворків для створення швидких та масштабованих сайтів.

  • Розробка інтерактивних інтерфейсів, які забезпечують приємний користувацький досвід.

  • Інтеграція різних функціональних можливостей, таких як системи оплати, реєстрація користувачів, електронна комерція та інше.

  • Аналіз та оцінка існуючих веб-сайтів з метою визначення проблем та слабких місць.

  • Впровадження виправлень та оновлень для покращення продуктивності та безпеки сайту.

  • Оптимізація швидкості завантаження та зменшення часу відгуку сервера.

  • Розробка резервних копій та забезпечення надійності сайту.