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Добавлена175 просмотров
12 лет назад
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http://kutuzov.com.ua/product/821/
Для фильмов необходимо помимо обложки добавить около семи фотографий и одно видео. Описание товара и характеристики. В характеристиках необходимо было сделать линки на авторов и режиссеров.
Для других товаров этого сайта были похожие требования.