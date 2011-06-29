http://kutuzov.com.ua/product/821/

Для фильмов необходимо помимо обложки добавить около семи фотографий и одно видео. Описание товара и характеристики. В характеристиках необходимо было сделать линки на авторов и режиссеров.

Для других товаров этого сайта были похожие требования.