Контент-менеджер

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
-наполнение сайта уникальным контентом;
-поиск тем и написание новых материалов, релевантных тематике сайта;
-рерайт новостей и статей на выбранную тематику;
-размещение текстовых, графических и фото-материалов на сайте;
-форматирование и перелинковка материалов;
-регулярное обновление и наблюдение за содержимым сайта (по необходимости: координация почты, модерирование форума и т.д.)
Из своих плюсов дополнительно могу отметить аккуратность, внимательность, быстрое выполнение поставленных задач!