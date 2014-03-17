Контент-менеджер

-наполнение сайта уникальным контентом;

-поиск тем и написание новых материалов, релевантных тематике сайта;

-рерайт новостей и статей на выбранную тематику;

-размещение текстовых, графических и фото-материалов на сайте;

-форматирование и перелинковка материалов;

-регулярное обновление и наблюдение за содержимым сайта (по необходимости: координация почты, модерирование форума и т.д.)

Из своих плюсов дополнительно могу отметить аккуратность, внимательность, быстрое выполнение поставленных задач!