Контент-менеджер медицинского электронного издания

- Обработка фотографий и других иллюстраций к материалам перед публикацией

- Обработка и форматирование текстов материалов перед публикацией

- Размещение статей и новостей на интернет-портале

- Создание простых баннеров

- Размещение баннеров

- Работа с биржей статей Miralinks на площадке Портала ( обработка и последующее размещение)

- Администрирование форума при Портале

- Администрирование Портала ( работа с комментариями, размещение опросов, размещение и ведение страниц врачей-консультантов, обработка запросов интернет-приемной,курирование всех разделов Портала)

- Ведение страниц в соцсетях Вконтакте, Facebook : составление контент-плана (еженедельно) для каждой из страниц, а также подборка/написание и размещение постов.