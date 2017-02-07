Контент-менеджер медицинского электронного издания
Добавлена150 просмотров
7 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Обработка фотографий и других иллюстраций к материалам перед публикацией
- Обработка и форматирование текстов материалов перед публикацией
- Размещение статей и новостей на интернет-портале
- Создание простых баннеров
- Размещение баннеров
- Работа с биржей статей Miralinks на площадке Портала ( обработка и последующее размещение)
- Администрирование форума при Портале
- Администрирование Портала ( работа с комментариями, размещение опросов, размещение и ведение страниц врачей-консультантов, обработка запросов интернет-приемной,курирование всех разделов Портала)
- Ведение страниц в соцсетях Вконтакте, Facebook : составление контент-плана (еженедельно) для каждой из страниц, а также подборка/написание и размещение постов.