Контент-менеджмент игрового раздела

http://ratemate.ru/

(общий вид раздела)

Обязанности:

* Наполнение сайта играми (+ описания, рецензии, скриншоты и трейлеры к ним). Платформы: PC, PS3, Xbox360, PS Vita.

* Поиск и добавление рецензий к уже имеющимся играм.

* Отслеживание дат выхода новинок игровой индустрии и своевременное добавление игровых позиций на сайт.