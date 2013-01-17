Контент-менеджмент игрового раздела

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Обязанности:
* Наполнение сайта играми (+ описания, рецензии, скриншоты и трейлеры к ним). Платформы: PC, PS3, Xbox360, PS Vita.
* Поиск и добавление рецензий к уже имеющимся играм.
* Отслеживание дат выхода новинок игровой индустрии и своевременное добавление игровых позиций на сайт.