Контент-редактор, администратор

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Большой опыт работы с интернет - магазинами.
Работы любой сложности, касающиеся администрирования и поддержки интернет-ресурсов.
Наполнение карточек, редактирование фотографий, настройка фильтров, разделов интернет-магазина.
Работал с сайтами компаний -
Связной
Тойота/Лексус
Ютинет
Доставка.Ру
Плеер.Ру
Тесли