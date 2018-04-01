Контент-редактор, администратор

Добавлена
6 лет назад
120 просмотров
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Большой опыт работы с интернет - магазинами.

Работы любой сложности, касающиеся администрирования и поддержки интернет-ресурсов. 

Наполнение карточек, редактирование фотографий, настройка фильтров, разделов интернет-магазина. 

Работал с сайтами компаний - 

Связной

Тойота/Лексус

Ютинет

Доставка.Ру

Плеер.Ру

Тесли

Бухов Илья Владимирович.doc
198 КБ