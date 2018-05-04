Копирайтер в международной компании life:)

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Работа копирайтера в крупной международной компании - разноплановый опыт ВО ВСЕМ, что касается текстов: email-рассылки, SMS-рассылки, контент для сайта, написание и корректура листовок, флаеров, рекламных баннеров, постов в социальные сети компании, а также наполнения контентом нового сайта компании (находится в разработке).