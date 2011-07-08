Коровы и телята. Разведение, выращивание
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12 лет назад
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В книге изложены основные сведения о разведении, технологии содержания и кормления, профилактике и лечении заболеваний крупного рогатого скота в условиях личного (фермерского) хозяйства. Рассказано о способе получения молочной и мясной продукции, ее хранении и переработке.
Адресована лицам, выращивающим крупный рогатый скот в домашнем и фермерском хозяйствах, а также будет полезна студентам сельскохозяйственных учебных заведений и широкому кругу читателей.