Наполнение и правка контента на сайте Marykay.ru

Наполнение сайтов
Добавлена
13 лет назад
188 просмотров
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http://www.marykay.ru/

В течение ~10 месяцев производилось периодическое размещение материалов на сайте Marykay. В обязанности входило: нарезка и обработка изображений, форматирование текста, частичная верстка, размещение информации.