Наполнение сайта MOSCOW BARS .RU
Наполнение сайтов
Добавлена195 просмотров
12 лет назад
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Задачей было наполнение в кротчайшие сроки сайта-каталога, путеводителя по барам/ресторанам Москвы. С данной задачей справился за 5 часов. Было размещено 50 баров и ресторанов. Заказчик оказался довольным проделанной работой и предложил мне продолжить сотрудничать с ним.