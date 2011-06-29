Наполнение сайта MOSCOW BARS .RU

http://www.moscowbars.ru

Задачей было наполнение в кротчайшие сроки сайта-каталога, путеводителя по барам/ресторанам Москвы. С данной задачей справился за 5 часов. Было размещено 50 баров и ресторанов. Заказчик оказался довольным проделанной работой и предложил мне продолжить сотрудничать с ним.