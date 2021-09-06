Наполню Ваш сайт статьями и картинками.

Работаю внимательно и очень ответственно подхожу к выполнению задания.

Работу выполню качественно и в установленный срок!!!

Срок выполнения - примерно 2 суток.(зависит от объема)

При заказе пакета информацию о товаре предоставляет покупатель в виде файла или ссылки на сайт поставщика или донора. На сайте доноре должны быть вся необходимая информация по всем указанным вами товарам.

Наполню сайт контентом. 1 кворк - 50 товаров по вашим предоставленным данным (название и описание товара, характеристики, артикул, цена, размещение от 1 до 3 изображений).

Нужно для заказа:

• Предоставить доступ к административной панели сайта, с правами для размещения информации

!!! Обязуюсь отнестись внимательно и соблюсти полную конфиденциальность.

• Материал для наполнения ресурса (текст, изображения).

• Конкретное техническое задание (ТЗ) для исключения недопонимания (что, где и когда).