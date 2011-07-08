Огнева Н. Хозяйственные постройки на приусадебном

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Вкусна водичка из колодца на собственном подворье!

Но у Вас затруднения, Вы не знаете, как правильно спроектировать и построить колодец, а может быть Вас интересует строительство собственного водоема?

А погреб Вам нужен? А не найдется ли местечка для небольшой теплицы, парника? А как хорошо после трудового дня расслабиться в собственной сауне или попариться в личной баньке!