Огнева Н. Хозяйственные постройки на приусадебном
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Добавлена219 просмотров
12 лет назад
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Вкусна водичка из колодца на собственном подворье!
Но у Вас затруднения, Вы не знаете, как правильно спроектировать и построить колодец, а может быть Вас интересует строительство собственного водоема?
А погреб Вам нужен? А не найдется ли местечка для небольшой теплицы, парника? А как хорошо после трудового дня расслабиться в собственной сауне или попариться в личной баньке!