Создание и наполнение сайтов.

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Занимаюсь созданием сайтов на конструкторах и их админстрированием.
Есть опыт создания своих сайтов.Так же создавала сайт для фотогрофа
1.Мое портфолио
https://mandarinka7.wixsite.com/katjapartylady
2.Творческий проект "Современний артист"
3,Занятия по импровизации
https://mandarinka7.wixsite.com/impro
4.Фотограф хедшотов