Создание и наполнение сайтов.

Добавлена
2 года назад
48 просмотров
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Занимаюсь созданием сайтов на конструкторах и их админстрированием.

  Есть опыт создания своих сайтов.Так же создавала сайт для фотогрофа

1.Мое портфолио

  https://mandarinka7.wixsite.com/katjapartylady

2.Творческий проект "Современний артист"

3,Занятия по импровизации

  https://mandarinka7.wixsite.com/impro

4.Фотограф хедшотов

  https://andrewhummer.com/