Создание и наполнение сайтов.

Занимаюсь созданием сайтов на конструкторах и их админстрированием.

Есть опыт создания своих сайтов.Так же создавала сайт для фотогрофа

1.Мое портфолио

https://mandarinka7.wixsite.com/katjapartylady

2.Творческий проект "Современний артист"

3,Занятия по импровизации

https://mandarinka7.wixsite.com/impro

4.Фотограф хедшотов

https://andrewhummer.com/