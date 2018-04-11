Заполнение сайта товарами, администирирование

Добавлена
6 лет назад
167 просмотров
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http://www.anjoykids.com/

На сайте моими основными обязанностями были: 

1. заполнения сайта товарами;

2. копирайт;

3. проставление скидок и ведение складского наличия;

4. прием заказов и их обработка;

5. внесение новых баннеров, корректировка настроек;

6. работа с соц страницами сайта - Facebook - https://www.facebook.com/anjoykids  и Instagram - https://www.instagram.com/anjoykids/