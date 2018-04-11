Заполнение сайта товарами, администирирование

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На сайте моими основными обязанностями были:
1. заполнения сайта товарами;
2. копирайт;
3. проставление скидок и ведение складского наличия;
4. прием заказов и их обработка;
5. внесение новых баннеров, корректировка настроек;
6. работа с соц страницами сайта - Facebook - https://www.facebook.com/anjoykids и Instagram - https://www.instagram.com/anjoykids/