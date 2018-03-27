Баннер | ИНЖЕНЕРНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

| ЗАДАЧА:

разработка дизайн-макета баннера для рекламы проведения соревнований инженерных войск Российской Федерации по хоккею ИНЖЕНЕРНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. Основной задачей заказчика было объединение военно-инженерной и хоккейной тематики.

| РЕШЕНИЕ:

было разработано два образца рекламного баннера, основной идеей и оригинальным решением которых, стало слияние хоккеиста с сапером и элементов их профессиональной принадлежности. Объемная среда, состоящая из множества ярких графических приемов и эффектов, создает атмосферу предстоящих соревнований, полных динамики и боевого духа.