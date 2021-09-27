Флаер, листовка

Частная футбольная Академия «Нева»

Ведет набор детей от 4х до 12 лет и

отбор

в сборные команды мальчиков 2015- 2011 г.р. и девочек 2013-2010 г.р.

- собственное поле Академии!

- группы по уровню подготовки

- только! Профессиональные тренеры, прошедшие тщательный отбор

- от 3х тренировок в неделю

- дополнительные тренировки, для максимального развития футболистов

- турниры в европейских форматах в соответствии возрасту