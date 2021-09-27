Флаер, листовка

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Частная футбольная Академия «Нева»
Ведет набор детей от 4х до 12 лет и
отбор
в сборные команды мальчиков 2015- 2011 г.р. и девочек 2013-2010 г.р.
- собственное поле Академии!
- группы по уровню подготовки
- только! Профессиональные тренеры, прошедшие тщательный отбор
- от 3х тренировок в неделю
- дополнительные тренировки, для максимального развития футболистов
- турниры в европейских форматах в соответствии возрасту