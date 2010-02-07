Проект базы отдыха выполнен в масштабе.
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Добавлена827 просмотров
14 лет назад
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http://business-inet.com/eskizproekt.htm
Макет базы отдыха выполнен в масштабе с применением пластика,бумаги,картона,оргстекла.Вы можете посмотреть несколько фото данного проекта пройдя по ссылке http://business-inet.com/eskizproekt.htm