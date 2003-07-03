Проект вывесок.

Добавлена
2 года назад
57 просмотров
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Заказчиком выступал человек, сдающий помещения различным магазинам и организациям.

От меня требовалось создать проект вывески для каждого из магазинов, согласовать каждый дизайн с его владельцем, при этом подогнав его под фирменный стиль бизнес-центра, а так же предоставить заказчику визуализацию того, как это должно выглядеть.