Проект вывесок.

Заказчиком выступал человек, сдающий помещения различным магазинам и организациям.

От меня требовалось создать проект вывески для каждого из магазинов, согласовать каждый дизайн с его владельцем, при этом подогнав его под фирменный стиль бизнес-центра, а так же предоставить заказчику визуализацию того, как это должно выглядеть.