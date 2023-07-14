Рекламний постер
Наружная реклама
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Замовлення: розробити постер для фірми, яка розробляє інгалятори.
Креативно підійшла до завдання, моїм завданням потрібно було привернути увагу людини яка б побачила рекламу і запам'ятала її. Також закликати людину придбати товар