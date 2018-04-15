Участие в конкурсах

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Победы в конкурсах:
1. Разработка нейминга и слогана для e-commerce платформы. godesigner.ru/pitches/vie...
2. Название инновационного продукта www.fl.ru/projects/362435...
Шорт-лист в конкурсах:
1. Название Кондитерской фабрики – 2 варианта в топе godesigner.ru/pitches/vie...
2. Нэйминг по теме "Ментальная арифметика" – претендент на победу freelance.boutique/contes...
3. Придумать название для кафе-кондитерской в г.Сочи www.fl.ru/projects/355963...
слоганы.docx
14 КБ