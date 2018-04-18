Фотосъёмка + ретушь, пластика, цветокоррекция

Добавлена
6 лет назад
541 просмотр
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Этапы:

  • Студийная фотосъемка с естественным и творческим освещением
  • Калибровка дефектов камеры, исправление перспективы, кадрирование
  • Ретушь (фон; лицо, тело, одежда + пластика)
  • Цветокоррекция
  • Подготовка к размещению в интернете (выбор цветового интернет-профиля, оптимизация размера изображения)