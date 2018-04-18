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Фотосъёмка + ретушь, пластика, цветокоррекция
Обработка фотографий
Добавлена
6 лет назад
541 просмотр
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Этапы:
Студийная фотосъемка с естественным и творческим освещением
Калибровка дефектов камеры, исправление перспективы, кадрирование
Ретушь (фон; лицо, тело, одежда + пластика)
Цветокоррекция
Подготовка к размещению в интернете (выбор цветового интернет-профиля, оптимизация размера изображения)
3270x2445
931 КБ
2445x3270
831 КБ
2445x3270
1 МБ
3270x2445
1 МБ
3270x2445
954 КБ
2445x3270
796 КБ
3270x2445
877 КБ
3270x2445
1 МБ
3270x2445
769 КБ
3270x2445
995 КБ
Владислав Рудаковский
Rudakouski_V
Был
3 года назад
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