Изменение модификации автомобиля

Автомобиль "Волга" ГАЗ 21 был трёх серий, отличавшихся между собой некоторыми деталями. В данном случае из смешения 2-ой и 3-ей на верхней фото, сделал чистую 3-ю - на нижней. Заменил задний фонарь, фонарь освещения номера. Удлинил водосточный желобок. Кроме того: Поднял стекло задней дверцы. Почистил покрышки, подкрылок и дорогу. Немного изменил цвет. Небо, также, сделал чуть другим и свежим. Кое-что изменил в одежде девушки,