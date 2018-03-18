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Обработка фото беседки, для сайта компании.
Обработка фотографий
Добавлена
6 лет назад
129 просмотров
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фриланс
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Вырезка беседки с одной фото и перемещение на другой фон.
Дорисовка объектов на фото.
1688x1125
2 МБ
1688x1125
1 МБ
1000x750
741 КБ
4032x3024
4 МБ
Евгений Шавела
elavash
Был
6 лет назад
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