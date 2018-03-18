Обработка фото беседки, для сайта компании.

Добавлена
6 лет назад
129 просмотров
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Вырезка беседки с одной фото и перемещение на другой фон.

Дорисовка объектов на фото.