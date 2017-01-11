Обработка фотографии

Старалась добиться максимальной ненавязчивости в обработке. Для меня было важно достичь большей элегантности, кукольности и объема на фотографии.

Немного отретуширована кожа, поправлены тени на лице. Добавлен объем теням на волосах и руке.

Убрала резинку для волос и изнаночный шов на кофте, совсем чуть-чуть поработала пластикой.

Совершена некоторая работа над фотографией в Lightroom' + несколько плагинов