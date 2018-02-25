Обработка фотографий интерьера

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 2.0px 0.0px; font: 14.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px}
p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 17.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}
li.li3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}
span.s1 {font: 10.0px Menlo}
ol.ol1 {list-style-type: decimal}
ul.ul1 {list-style-type: disc}
Базовая обработка
- автоматическая склейка композитных изображений с HDR для расширения яркостного диапазона
- исправление перспективных искажений
- общая коррекция баланса белого
- общая коррекция яркости и контраста
- ручная склейка композитных изображений с HDR для расширения яркостного диапазона
- исправление перспективных искажений
- общая и детальная коррекция баланса белого - приведение температуры всех источников света к нейтральному
- общая и детальная коррекция яркости и контраста - восстановление пересветов и слишком глубоких теней
- детальная ретушь - удаление технических дефектов, таких, как пыль, грязь, царапины, провода и т.п.
- ручная склейка композитных изображений с HDR и кадров с импульсным светом для расширения яркостного диапазона
- исправление перспективных искажений
- общая и детальная коррекция баланса белого - приведение температуры всех источников света к нейтральному
- общая и детальная коррекция яркости и контраста - восстановление пересветов и слишком глубоких теней
- детальная ретушь - удаление технических дефектов, таких, как пыль, грязь, царапины, провода и т.п.
- базовая обработка
- нанесение вашего водяного знака
- создание уменьшенных копий для публикации в интернете
- отобранные кадры с базовой обработкой в полном разрешении в формате JPEG или TIFF
- все остальные кадры в полном разрешении в базовой конвертации (как на отбор)
- детальная обработка
- нанесение вашего водяного знака
- создание уменьшенных копий для публикации в интернете
- отобранные кадры с детальной обработкой в полном разрешении в формате JPEG или TIFF
- все остальные кадры в полном разрешении в базовой конвертации (как на отбор)
- детальная обработка
- создание уменьшенных копий для публикации в интернете
- фотографии с детальной обработкой в полном разрешении в формате JPEG или TIFF
Портфолио по запросу!