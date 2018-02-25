Обработка фотографий интерьера

Добавлена
6 лет назад
108 просмотров
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Базовая обработка

  • автоматическая склейка композитных изображений с HDR для расширения яркостного диапазона
  • исправление перспективных искажений
  • общая коррекция баланса белого
  • общая коррекция яркости и контраста
Детальная обработка
  • ручная склейка композитных изображений с HDR для расширения яркостного диапазона
  • исправление перспективных искажений
  • общая и детальная коррекция баланса белого - приведение температуры всех источников света к нейтральному
  • общая и детальная коррекция яркости и контраста - восстановление пересветов и слишком глубоких теней
  • детальная ретушь - удаление технических дефектов, таких, как пыль, грязь, царапины, провода и т.п.
Детальная обработка при съемке с импульсным светом
  • ручная склейка композитных изображений с HDR и кадров с импульсным светом для расширения яркостного диапазона
  • исправление перспективных искажений
  • общая и детальная коррекция баланса белого - приведение температуры всех источников света к нейтральному
  • общая и детальная коррекция яркости и контраста - восстановление пересветов и слишком глубоких теней
  • детальная ретушь - удаление технических дефектов, таких, как пыль, грязь, царапины, провода и т.п.
Цены на обработку фотографии интерьеровФотографии с базовой обработкой - 5 евро/фото
  • базовая обработка
  • нанесение вашего водяного знака
  • создание уменьшенных копий для публикации в интернете
  • отобранные кадры с базовой обработкой в полном разрешении в формате JPEG или TIFF
  • все остальные кадры в полном разрешении в базовой конвертации (как на отбор)
Фотографии с детальной обработкой - 9 евро/фото
  • детальная обработка
  • нанесение вашего водяного знака
  • создание уменьшенных копий для публикации в интернете
  • отобранные кадры с детальной обработкой в полном разрешении в формате JPEG или TIFF
  • все остальные кадры в полном разрешении в базовой конвертации (как на отбор)
Фотографии с доп. светом и детальной обработкой - 13 евро/фото
  • детальная обработка
  • создание уменьшенных копий для публикации в интернете
  • фотографии с детальной обработкой в полном разрешении в формате JPEG или TIFF
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Портфолио по запросу!