Портретная ретушь.

Ретушь портрета (начальный уровень), студийное фото но качество слабое, я попробовал вытянуть максимум из RAW и обработать. В конце обработки сделал имитацию скетч карандашом.

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Foto by - Roman_sinner_mzfk

Retouching - Roman_sinner_mzfk

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https://www.behance.net/gallery/46620369/Portret-retouching

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https://www.youtube.com/watch?v=arzx0_eutSs