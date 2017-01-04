Портретная ретушь.

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Ретушь портрета (начальный уровень), студийное фото но качество слабое, я попробовал вытянуть максимум из RAW и обработать. В конце обработки сделал имитацию скетч карандашом.
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Foto by - Roman_sinner_mzfk
Retouching - Roman_sinner_mzfk
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https://www.behance.net/gallery/46620369/Portret-retouching
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