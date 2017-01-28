Портретная ретушь с сохранением текстуры кожи.
Добавлена436 просмотров
7 лет назад
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Что было сделано:
* RAW-конвертация
* чистка лица;
* удаление мелких дефектов;
* ретушь волос;
* выравнивание кожи методом dodge&burn;
* прорисовка объема и свето-теневого рисунка.
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Для просмотра изображения в увеличенном виде:
1. Наведите курсор на изображение для активации лупы;
2. Щелкните левой кнопкой мыши на любой части изображения для увеличения лупы, изображение под лупой увеличится.
3. Для максимального увеличения фрагмента изображения удерживайте нажатой левую кнопку мыши во время перемещения курсора.
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