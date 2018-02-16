Профессиональная обработка фото

профессиональная ретушь; глянцевый эффект, эффект карандаша, акварели; цветокоррекция; пластика волос, лица, туловища; смена цвета волос, помады, глаз, одежды; отбеливание зубов; смена фона; добавление различных предметов фона на картинке; добавление резкости картинки; удаление дефектов, ненужных предметов в кадре; размытие заднего фона; кадрирование; добавление красивых рамочек, бликов, боке, снежинок, солнечных лучей, думки, абстрактных мазков и т.п.; боди арт, наложение реалистичных татуировок..