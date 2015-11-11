Раставрация автомобиля на фото

Выравнивание цвета грунтовки с основным цветом. Удаление вмятин. Восстановление прогнивших до дыр участков кузова. Устранение ржавчины. Выравнивание по уровню линии молдинга. Обновление световых приборов. Почищен задний диск. Установлен колпак заднего колеса. Поставлен резиновый брызговик под задним крылом. Переднее колесо "развернуто" в противоположную сторону. Старый невыразительный серый цвет машины заменен на зеленый, близкий к оригинальному заводскому цвету того времени. Придан светотеневой эффект лакокрасочного покрытия.