Реставрация фотографий

Добавлена
6 лет назад
106 просмотров
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Реставрация фотографии включает в себя:

  • удаление изломов, пятен,царапин
  • восстановление утраченных фрагментов
  • придание цвета фотографии
  • Работаю только с электронными копиями фото (скан не менее 300 - 600 dpi).
  • В запросе напишите подробно, что нужно сделать в обработке фотографии.
*После завершения работы, Вы получаете обработанную фотографию в хорошем качестве.

В формате jpg