Реставрация фотографий

Реставрация фотографии включает в себя:

удаление изломов, пятен,царапин

восстановление утраченных фрагментов

придание цвета фотографии

Работаю только с электронными копиями фото (скан не менее 300 - 600 dpi).

В запросе напишите подробно, что нужно сделать в обработке фотографии.

*После завершения работы, Вы получаете обработанную фотографию в хорошем качестве.

В формате jpg