Реставрация фотографий

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реставрация фотографии включает в себя:
- удаление изломов, пятен,царапин
- восстановление утраченных фрагментов
- придание цвета фотографии
- Работаю только с электронными копиями фото (скан не менее 300 - 600 dpi).
- В запросе напишите подробно, что нужно сделать в обработке фотографии.
В формате jpg