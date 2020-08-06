Ретушь,обработка фото

Занимаюсь ретушью и обработкой фото качественно и в короткие сроки. Выполняю:
-цветокоррекцию
-преобразование фото формата JPEG в формат PNG (удаление заднего фона полностью)
-увеличение четкости, резкости изображения
-устранение мелких и крупных дефектов кожи
-изменение цвета фото полностью либо детали (цвет глаз, волос, элементов одежды)
-добавление или редактирование макияжа
-создание рамок на фото любого цвета, формата, дизайна
-изменение заднего фона на любой другой, обтравку изображения
-применение красивого шрифта, подходящего по стилю (если шрифт
необходим)