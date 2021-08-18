Удаление фона с фото или картинки

Быстро и качественно выполню работу по удалению фона c изображения или фото.Удаление фона до 50 изображений (легкая)До 20 изображений (средней сложности)До 10 изображений (сложная).Примечание:Легкая - это один объект на фото, который нужно вырезать только по контуру. Без мелких деталей. Например, телефон, холодильник, часы и пр. на однородном фоне.Средней сложности - это один или несколько объектов на фото, которые вырезаются по контуру и внутри изображения. С мелкими деталями.Сложная обтравка - это сложная обтравка, размер изображений превышающий 2000 пикселей по любой из сторон, люди, большие объекты.