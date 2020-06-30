Замена фона, улучшение, коллаж, отражение, совмещ.
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5 лет назад
Фотографией занимаюсь очень давно, люблю это занятие!Кроме того обязателен и аккуратен.Прошёл весь путь: от черно-белой плёнки до современных методов работы с фото.Что могу Вам предложить: = удаление, замена заднего фона фото; = улучшение качества фото; = замена цвета, насыщенности; = зеркальное отображение; = коллаж;
= зеркальное отображение;
= совмещение нескольких лиц, предметов на одном фото, фоне;
= изготовлю пригласительные на свадьбу или другое торжество;
= надписи любыми шрифтами и цветами;