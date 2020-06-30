Замена фона, улучшение, коллаж, отражение, совмещ.

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5 лет назад
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Дизайн без названия (16).png
свадьба.jpg
Дизайн без названия (33).png
Дизайн без названия (19).png

Фотографией занимаюсь очень давно, люблю это занятие!Кроме того обязателен и аккуратен.Прошёл весь путь: от черно-белой плёнки до современных методов работы с фото.Что могу Вам предложить:   = удаление, замена заднего фона фото;   = улучшение качества фото;   = замена цвета, насыщенности;   = зеркальное отображение;   = коллаж;

   = зеркальное отображение;

   = совмещение нескольких лиц, предметов на одном фото, фоне;

   = изготовлю пригласительные на свадьбу или другое торжество;

   = надписи любыми шрифтами и цветами;