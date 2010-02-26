«Generation X», аудиовизуальный объект.

http://www.youtube.com/watch?v=ZbxXGWqbMIA

«Generation X»: объект художника и режиссера Марики Майоровой, демонстрировавшийся в Московском музе е современного искусства осенью 2009 года. В мою задачу входило создание звуковой дорожки, который д олжен отражать звуки поколения середины 60-х начала 80-х , как бы разложенные на течение дня (т.е. человек просыпается, включает телевизор, ставит на кухне чайник, включает радио и т.п.).

На всё (от мозгового штурма до подбора зву коряда и его сведения) было меньше двух суток; в результате получился шестиминутный трек, в который, разумеется, вошло далеко не всё, что хотелось бы.

Увидеть и услышать можно по ссылке на YouTube.