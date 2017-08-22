Саунд-дизайнер игр и мультфильмов, звукорежиссер радиопостановок и т.п.

После многих лет в свободной журналистике, а также работы с музыкантами в качестве промоутера и директора, в 2003 г. создал проект «Аудио Театр». В качестве режиссера и саундпродюсера проекта создал и записал множество работ (радиоспектакли, сказки, поэзоконцерты, аудиопостановки, говорящие книги), которые на CD были выпущены РАО «Говорящая Книга», ИД «Равновесие», «Вокруг Света – Полдень XXI век», «ИДДК», CDcom и другими компаниями.

Другая сторона деятельности проекта – озвучка аудио- и видеороликов, саунд-дизайн кино- и мультфильмов («Пилот», «Studio 8»), компьютерных игр (компании «Росток-Геймс», «Q-brain», «EVQ»)…

Участие в конкурсах и награды:

«Бронзовый Икар» в номинации «Лучшая аудиокнига»; «Портал 2005», Киев

«Бронзовый Икар» в номинации «Лучшая аудиокнига»; «Еврокон 2006», Киев

Международный радиофестиваль «Третий берег» («The Third Coast International Audio Festival»), 2008г., Чикаго

Пожелания к работе и работодателю:

1. Режиссер-постановщик и/или саундпродюсер аудиоспектаклей, говорящих книг и т.п. (для радио, выпуска на CD и т.д.),

2. Саунд-дизайн игр, кино, мультфильмов,

3. Запись роликов, подкастов, автоответчиков – далее везде.

Условия:

1. Выбор голоса: подходящие голоса для проекта можно выбрать согласно ТЗ, могу предложить сам исходя из характеристик текста или подобрать согласно Вашим пожеланиям. Я работаю с опытными актерами и дикторами, голоса и манеру которых могу продемонстрировать на фрагментах из конкретных работ. В случае отсутствия у меня необходимого голоса (что вряд ли), найти его не составит серьезной проблемы. Отрывать же от работы актеров, с которыми сделал не один проект, чтобы продемонстрировать, как они будут звучать именно с Вашим текстом, думаю, не стоит.

2. Гарантия качества: я гарантирую со своей стороны хорошее техническое исполнение и профессиональную работу приглашенных актеров и дикторов. Чтобы избежать никому не нужных недоразумений, давайте составлять ТЗ записи или как можно подробнее оговаривать все параметры до начала работы.

3. Оплата: с новыми работодателями предпочтительнее работать с предоплатой, обычно – 50%. Готов заключить контракт, написать расписку и т.д., если Вы считаете, что я могу рискнуть своей репутацией за такую сумму!

4. Сроки исполнения: Если мы с Вами утверждаем срок исполнения, то можете быть уверены, что получите работу вовремя, или немного раньше – но никогда позже. Отдельным пунктом договора (если нам с вами понадобится договор, на котором я не настаиваю) я готов внести то, что при срыве сроков по моей вине (без форс-мажорных обстоятельств) мой гонорар уменьшается на некоторый процент за каждый день задержки.