Диктор. Баритон. Озвучивание роликов, рекламы, IVR

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Диктор. Баритон - интересный, богатый, молодой голос.
Примеры работ по ссылкам:
http://www.youtube.com/watch?v=lC4hFJ3G76Y
Актер молодежного театра. Выпускник Московской Школы Радио. У микрофона с 2008 г. Готов звучать в ролике, на радиостанции, рекламе, телеканале, сюжете, кинотеатре, торговом центре, транспорте, автоответчике (IVR).
Стоимость записи текста до 30 секунд: от 5$.
Стоимость записи одной страницы текста (А4) : от 10$
Стоимость рекламы, наложения на видео и эффекты, обговаривается дополнительно.