Диктор. Баритон. Озвучивание роликов, рекламы, IVR

Диктор. Баритон - интересный, богатый, молодой голос.

Примеры работ по ссылкам:

http://www.youtube.com/watch?v=lC4hFJ3G76Y

https://youtu.be/gOO6WTBsUjg

https://youtu.be/eo6jS9SGL6s

https://youtu.be/4O-Yr3Y29tM

https://youtu.be/Hdt5cwNppkw

Актер молодежного театра. Выпускник Московской Школы Радио. У микрофона с 2008 г. Готов звучать в ролике, на радиостанции, рекламе, телеканале, сюжете, кинотеатре, торговом центре, транспорте, автоответчике (IVR).

Стоимость записи текста до 30 секунд: от 5$.

Стоимость записи одной страницы текста (А4) : от 10$

Стоимость рекламы, наложения на видео и эффекты, обговаривается дополнительно.