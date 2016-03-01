Диктор. Озвучу Ваш ролик, рекламу, сюжет, презентацию, автоответчик, чтобы они зазвучали и запомнились! Баритон - интересный, богатый, молодой голос.

Актер молодежного театра. Выпускник Московской Школы Радио. У микрофона с 2008г. Готов звучать в рекламе, на радиостанции, телеканале, теле- и кино- фильме, кинотеатре, торговом центре, транспорте, выставке, конференции, модных показах, автоответчике или обучающем ролике.