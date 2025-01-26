Командна робота

Команда дикторів (чоловічий і жіночий голос) пропонує свої послуги для Вашого проєкту:

✓ озвучування аудіо- та відеороликів, реклами, контенту для соцмереж, джинглів, автовідповідачів, повідомлень, презентацій, анонсів, лекцій, інтерв’ю, подкастів, медитацій, ігор, трейлерів, фільмів, мультфільмів, серіалів, аудіокниг, літературних творів, пародій;

✓ обробка, чистка, монтаж аудіозапису та синхронізація звуку з відео;

✓ підбір музичного супроводу;

✓ написання, редагування і переклад тексту для озвучки.

Залюбки озвучимо Ваш текст чи сценарій, передамо відповідний емоційний відтінок і характер, станемо голосом Вашого проєкту, бренду або реклами!

Сергій – диктор, актор озвучування і дубляжу, має багаторічний досвід редактора і копірайтера, напише і вичитає текст для озвучки.

Характеристики голосу: чоловічий, діапазонний, ігровий, яскравий, характерний, схильний до пародіювання.

Мови: українська, російська (не для російського ринку).

Тетяна – дикторка, акторка озвучування і дубляжу, вокалістка, авторка віршів і пісень, учасниця талант-шоу «Голос країни», допоможе з підбором музики, написанням і перекладом тексту пісні, виконанням вокальної партії.

Характеристики голосу: жіночий, різноплановий, гнучкий, ігровий, виразний, харизматичний, мелодійний.

Мови: українська, російська (не для російського ринку), англійська, німецька, іспанська.

Професійне обладнання і багаторічний досвід забезпечать якісне і швидке виконання під ключ проєкту будь-якої складності.

Портфоліо:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RtpgTEqSNgbDKZXVhdaB8ilXIGFqk5v5

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