Мужской, дикторский голос, демо русский язык

Мужской дикторский голос. В студии ежедневно с 9.00 до 19.00 по МСК, кроме выходных. Стоимость начитки до 30 секунд – 400 рублей, до 1-й минуты – 500, начитка 1-й страницы текста А4 – 700 рублей.