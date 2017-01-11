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Мужской, дикторский голос, демо украинский язык
Озвучивание
Добавлена
7 лет назад
271 просмотр
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Мужской дикторский голос. В студии ежедневно с 9.00 до 19.00 по, кроме выходных. Стоимость начитки до 30 секунд – 100 гривен, до 1-й минуты – 120, начитка 1-й страницы текста А4 – 250 гривен.
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Дмитрий Крылов
EgoPro
Был
2 года назад
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