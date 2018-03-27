Озвучка и монтаж для youtube, instagram, vk

Приветствую, меня зовут Хьюстон. Я предлагаю вам свои услуги диктора.

Немного обо мне: Молодой и энергичный. Люблю качественный юмор и веселое , доброе общение с людьми. Чёткая, грамотно поставленная речь. Талантливый актер. Искренний и добрый. Всегда готов идти на встречу.

Сделав заказ, вы получаете :

-Вежливое и приятное общение с диктором

-Качественную озвучку для вашего проекта

-Выполнение работы в удобные для вас сроки

-Сведение аудиодорожек

-Обработку звука

-Надежная и непрерывная связь с диктором( возможность обсуждения материала в случаи поправки)