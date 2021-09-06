Озвучка рекламы и Дубляж.

Занимаюсь звукозаписью и озвучкой более 6 лет. Имею навыки сведения голоса и foley. Подхожу к любому тексту с особым вниманием.

Голос: Бархатный и приятный.

Тембр: Бас-баритон.

Русский \ Казахский \ Английский

Мой голос можно послушать здесь: https://disk.yandex.ru/d/f45NHWiItPk3Nw Русскиий.

https://disk.yandex.ru/d/mFlzDliAlPgeJA Казахский.