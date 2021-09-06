Озвучка рекламы и Дубляж.

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Занимаюсь звукозаписью и озвучкой более 6 лет. Имею навыки сведения голоса и foley. Подхожу к любому тексту с особым вниманием.
Голос: Бархатный и приятный.
Тембр: Бас-баритон.
Русский \ Казахский \ Английский
Мой голос можно послушать здесь: https://disk.yandex.ru/d/f45NHWiItPk3Nw Русскиий.
https://disk.yandex.ru/d/mFlzDliAlPgeJA Казахский.